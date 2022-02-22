شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ليبيا فى أوكرانيا تنصح الليبيين بمغادرة المنطقة الشرقية من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت السفارة الليبية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، المواطنين الليبيين المقيمين والطلبة بمغادرة المناطق الشرقية من أوكرانيا، نتيجة للتطورات الأخيرة، وذلك بحسب بيان صحفى صادر عن مكتب إعلام السفارة.

وأكدت السفارة الليبية لدى أوكرانيا حرصها على سلامة المواطنين الليبيين سواء المقيمين أو الطلبة، داعية المواطنين إلى التواصل مع السفارة على أرقام الطوارئ المبينة على بيان وزارة الخارجية الليبية أو عبر الموقع الرسمي للسفارة، وذلك لمزيداً من الإرشادات والنصائح.