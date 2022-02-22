شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة: نحتفى اليوم بملحمة تروى قصة تحد تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى ليوم التأسيس. وفق بيان لسفارة السعودية.

وقال نقلي فى كلمة له بهذه المناسبة "إننا نحتفي اليوم بكل فخرٍ واعتزازٍ وشموخ بملحمةٍ تروى قصةَ تحدٍ تاريخيٍ، قصةَ قيادةٍ وقفت بكلِ ثباتٍ لترسي دعائم الدولة تحت رايةٍ تستندُ إلى كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِه صلى اللهُ عليه وسلم".

وأضاف نقلى، أنه على مدى ثلاثة قرونٍ منذ عهد التأسيس على يد الإمامِ محمد بن سعود، وحتى عهد التوحيد على يد الملك عبدالعزيز آل سعود استمرت راية المملكة مرفوعة خفاقة على نفس النهج الثابت والمبادئ الراسخة.

وتابع السفير أسامة نقلي: إن اليوم تزداد الراية علوًا وشموخًا بطموحٍ يلامس عنان السماء، وحزمٍ وعزم لدولة تروم المقدمةَ دومًا بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهدِ الأمير محمد بن سلمان.

وأشار نقلى فى كلمته قائلا :" إننا ننطلق بخطىً متسارعةٍ نحو مستقبلٍ واعد و نستمد قوتنا من اعتزازنا بجذورنا التاريخية العريقة، تاريخ يزدان بالتلاحم الوثيق بين القيادة والمواطن".

وفى ختام كلمته قال السفير السعودى" هنيئًا لنا بوطن عريق رايته لا إلهَ إلاَ اللهُ محمد رسول الله وبقيادة عكفت منذُ يوم التأسيس على خدمة الوطن والمواطن، وأمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين".