شكرا لقرائتكم خبر عن المنفى يبحث مع وفد قبلى ليبى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء وفداً من أعيان قبيلة غيث أعبيدات الذين أكدوا استمرار دعمهم لدور المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وشددوا خلال اللقاء على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على قاعدة دستورية يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

من جهته، أكد المنفى وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من الجميع، واستمراره فى مشروع المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا لتنعم بالتنمية والازدهار.