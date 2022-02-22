شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يواصل ضرباته للحوثيين.. 23 عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في حجة خلال 24 ساعة.

وأسفرت العمليات عن تدمير 11 آلية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.