شكرا لقرائتكم خبر عن واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المحادثات الصوتية الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تطبيق المراسلة الفورية “واتسآب”، أنه بصدد اختبار ميزة جديدة طال انتظار المستخدمين لها.

وأوضح أن الميزة الجديدة التي يجري العمل على اختبارها، تخص المكالمات الصوتية، وأن الغرض منها هو إعلام المستخدم بالذين يتحدثون جميعا.

وأضاف أنه يختبر واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالا موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية.

وأكد أنه من المحتمل أن يوفر هذا التحديث راحة كبيرة للمستخدمين، حيث توجد أوقات يحتاجون فيها إلى التحقق من الدردشات والاستماع إلى الرسالة الصوتية في وقت واحد، حسب “سبوتنيك”.

يأتي هذا بعد إعلان التطبيق، عن طرحه تحديثا آخر لمستخدمي “آيفون” و”آيباد”، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية.