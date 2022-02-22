تطورات حالة الملكة إليزابيث مع كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، لن تحضر ارتباطا مقررا عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء لأنها ما زالت تعاني من أعراض طفيفة تشبه نزلة البرد بعد ثبوت إصابتها بكورونا.



وأعلن قصر بكنجهام يوم الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة البالغة من العمر 95 عاما بكوفيد-19 لكن من المتوقع أن تواصل القيام بمهام خفيفة، في إشارة إلى أن أقدم ملوك العالم وأطولهم بقاء في الحكم لا تعاني من أعراض مرضية خطيرة.

وقال القصر إنها أرسلت برقية عزاء للبرازيل أمس الإثنين تقول فيها إنها حزنت جدا بسبب الفيضانات المميتة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وكانت تعتزم متابعة لقاءات دبلوماسية افتراضية أخرى مقررة مع السفراء الأجانب.

وستقرر الآن في أقرب وقت ما إذا كانت ستمضي قدما في مزيد من المشاركات هذا الأسبوع مثل محادثتها الأسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون غدا الأربعاء.

وزادت المخاوف على صحة الملكة في أعقاب ثبوت إصابتها بكوفيد بعد أسبوعين من الاحتفال بمرور 70 عاما على توليها عرش المملكة المتحدة.