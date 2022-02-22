شركة هيونداي تطرح موديل جديد من سيارتها Ioniq 5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هيونداي الموديل الجديد من سيارتها Ioniq 5، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة Ioniq 5 الجديدة تأتي مزودة بمرايا رقمية، والتي تستند على كاميرا مثبتة على الاسبويلر الخلفي، وشاشات عرض على الأبواب.

وأفادت هيونداي بأن الاستغناء عن المرايا الخارجية يصب في صالح الانسيابية وتقليل مقاومة السيارة للهواء، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مدى السير.

وتستند السيارة على تقنية 800 فولت، وهو ما يتيح عمليات الشحن السريع، والتي تستغرق حوالي 18 دقيقة للشحن من 10 إلى 80% من سعة البطارية المتوفرة بسعات 58 و 72.6 كيلووات ساعة.

ولمنح السيارة المزيد من الراحة تم إجراء تعديلات على المحورين الأمامي والخلفي.

وتظهر السيارة الكهربائية Ioniq 5 الجديدة بطول 4.64 متر، وتتوفر في أربعة إصدارات بنظام الدفع الخلفي والرباعي، وبقوة تتراوح من 125 كيلووات/170 حصانا إلى 225 كيلووات/306 حصان.

من المتوقع أن تبيع مجموعة هيونداي 3 ملايين سيارة صديقة للبيئة في النصف الأول من العام 2022، بفضل طرازاتها الجديدة، حسبما أفادت مصادر في القطاع في كوريا الجنوبية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، باعت مجموعة السيارات الكورية التي تضم هيونداي موتور وكيا ما يبلغ 2.53 مليون سيارة صديقة للبيئة حتى تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، وفقا لمصادر في القطاع.

وباعت الشركتان في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ما يبلغ 656 ألفا و479 سيارة صديقة للبيئة في الأسواق العالمية، مقابل 501 ألف و487 سيارة في عام 2020 بالكامل.

وتشتمل السيارات الصديقة للبيئة الموديلات الكهربائية بالكامل، والهجينة التي تعمل بالكهرباء، والهجينة التي تعمل بالبنزين، ونماذج كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

ومن المتوقع أن تزداد مبيعات هذه السيارات نظرا لازدياد الطلب على طراز هيونداي إيونيك 5 الكهربائية بالكامل، وسيارة جي في 60 الرياضية متعددة الاستخدام وجي 80 سيدان من علامة جينيسيس المستقلة، وسيدان EV6 الكهربائية من كيا.

وتخطط هيونداي وجينيسيس وكيا لإصدار إيونيك 6 وجي في 70 الرياضية، ونيرو الكهربائية، على الترتيب، في الأسواق العالمية، مع موديلات هجينة من سيارات الدفع الرباعي توسان وسنتا في من هيونداي، وسبورتاج وسورنتو من كيا.