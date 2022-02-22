شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل “الصحة” يزف بشرى سارة بشأن انتهاء جائحة كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الصحة د. عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة على مشارف نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أنه في يوم التأسيس ونحن على مشارف نهاية الجائحة، فإن المملكة بفضل الله من أقل الدول تأثراً بالوباء.

وأكد أنه نتيجة لجهد كبير تم بذله على مدار سنوات، فإن المملكة ستخرج – بمشيئة الله – من الجائحة قوية سياسيًا وصحيًا واقتصاديًا وذلك لعدة أسباب منها:

1 – القيادة السياسية :

ففي الوقت الذي انقسم فيه قادة العالم بين متردد ورافض، وجه خادم الحرمين الشريفين إلى شعبه في بداية الجائحة كلمة مفادها: “نحن أمام وضع استثنائي يستدعي إجراءات استثنائية”، ورفع التعامل مع الحدث إلى أعلى مستوى.

2- الحزم والتعامل السريع مع التحديات:

استحدثت الدولة حوكمة عالية المستوى وفعالة للغاية يشترك فيها كل الاطراف المعنية مما مكنها من اتخاذ قرارات مفصلية بسرعة مذهلة دون اخلال بالابعاد المختلفة لهذه القرارات·

3 – تقديم صحة الإنسان على كل اعتبار:

أوكلت الدولة الى وزارة الصحة و هيئة الصحة العامة إجراء تقييم مستمر للمخاطر واقتراح الطرق المثلى للتعامل مع تطوراتها بهدف حماية صحة المواطن والمقيم وحتى المخالف لأنظمة الاقامة.

4 – تبني الرأي العلمي:

استندت الدولة في قراراتها على توصيات اللجان العلمية، ومن أكثر هذه القرارات تأثيراً القرارات المتعلقة باللقاحات وتبني مفهوم المناعة المجتمعية والفحص الموسع.

5 – الاستفادة القصوى من التقنية الرقمية:

منذ اليوم الاول في الجائحة تم توظيف التقنيات لتتبع الاصابات والمخالطين ولاحقاً لتوثيق عمليات التحصين، عبر تطبيقات؛ “توكلنا” و”تباع” و”صحتي” و”تطمن”، وكان لكل واحد منها قصة نجاح فريدة من نوعها.

6 – الإعلام الجديد والتواصل الحكومي:

حيث تم التواصل المستمر مع المجتمع بمختلف الطرق حملات نوعية ابداعية مثل ؛ “كلنا مسئول” و”عيونك تكفي” و”نعود بحذر” و “ارفع مستواك” وغيرها كثير.

٧ – تبني الوصول العادل لأدوات التشخيص والعلاج والوقاية:

أطلقت المملكة مع شركائها مبادرة ACT-A وهي من الدول الست التي أوفت بحصتها العادلة في التمويل وساهمت عبرالمبادرة في توزيع 1.2 مليار جرعة لقاح و96 مليون فحص بالإضافة إلى أدوات الحماية الشخصية والأدوية للدول منخفضة الدخل.