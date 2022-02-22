شكرا لقرائتكم خبر عن بالعمل والمثابرة.. مواطن شاب يجعل من مزرعته مزارا سياحيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

“لا شك أن الزراعة فعل نبيل شددت عليه السنة النبوية إذ أن الغرس والزرع الذي يأكل منه الإنسان والدابة والطير بمثابة صدقة لصاحبه”.

بهذه الكلمات الجميلة، كشف المواطن صالح العجلان، عن سبب اختياره للزراعة، متحدثا عن طموحاته في المستقبل له ولأولاده من بعده، كما هو يسعى على خطوات أجداده.

وتعد الزراعة إحدى الركائز المهمة التي يستند عليها كثير من المواطنين لجني الرزق ولقمة العيش؛ لكن العجلان جعل منها مشروعا استثماريا جديدا.

وطبقا لـ “العربية نت” أوضح العجلان أن الآباء في السابق قامت حياتهم على الرعي والزراعة التي تعتمد على البر والشعير.

مؤكدا: “وبدوري الآن أكمل مسيرتهم بطريقة جديدة مناسبة للمنتجات النادرة، حيث أحاول أن أسير بخطِ متواز مع مشروع السعودية الخضراء”.

وتخير العجلان أرضا زراعية مهيأة للقمح والشعير كانت تعتمد على مياه الأمطار، وبعد عمل متواصل استطاع بالتقنيات الحديثة أن يهيئها لاحتواء الفراولة.

وأردف بقوله: “أرى أن أفضل طرق الزراعة عن طريق الشتلات، وخلق حقل مناسب لتشتيل الامهات من جميع الأنواع، وتبدأ من استيراد الشتلات الأم وزرعها بالوقت المناسب في شهر أكتوبر ونوفمبر”.

وكشف العجلان، عن كيفية تحويله للمزرعة إلى مزار سياحي، إذ أوضح أن المنطقة تتميز في فصل الصيف بالأجواء الباردة والضباب الكثيف، الأمر الذي يجعلها بقعة جاذبة للسياح.

وأكمل: “حفزني في ذلك رؤية 2030 التي تدعم السياحة الوطنية، وبذلك شرعت أبواب المزرعة حتى تكون متنفسا طبيعيا، والزوار في الأغلب من الدول العربية والقارة العجوز”.