مسؤول أردني يتوقع انخفاض نسب الإصابة بكورونا.. في هذا التوقيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توقع بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا إلى ما دون الـ50 بالمئة خلال هذا الأسبوع.



وعبر حجاوي في تصريح وفقا لإذاعة "الأمن العام"، عن تفاؤله بمستقبل الوضع الوبائي في البلاد، بعد تجاوز موجتي "دلتا" و"أوميكرون".

وقال: "نتوقع انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا إلى ما دون الـ50 بالمئة خلال هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ذروة الإصابات النشطة، في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، 196 ألف إصابة".

وأكد أن الجرعة الثالثة المعززة، والإبقاء على استخدام الكمامة، يشكلان طوق النجاة من مضاعفات الإصابة بالفيروس.