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مطارات دبي ترحب بالمسافرين بختم أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

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اعتاد الملايين من زوار دبي ودولة الإمارات على مشهد ابتسامة موظفي وموظفات مطاراتها وإجراءاتها الميسّرة والذكية، ومفاجآتها الجميلة التي ترحب بهم من جهات العالم الأربع، لكن القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي اليوم، سيحملون معهم ذكرى جميلة تؤرخ لذكرى افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل".

 

ولدى وصول المسافرين إلى بوابات الدخول، سيطبع موظفو الجوازات في مطارات دبي على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها، ختم أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل"، تزامناً مع هذا الحدث الاستثنائي.

 

ويشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله-، وعدد من كبار الشخصيات الوطنية اليوم الثلاثاء افتتاح "متحف المستقبل" في دبي، والذي يعد أيقونة معمارية هي الأجمل على وجه الأرض ومحطة جديدة هي الأجمل والأحدث التي تضاف لأيقونات العالم الحضارية كمنارة يطل منها على الغد ويشرف من تجاربها ومبادراتها وفعالياتها على المستقبل.

 

"متحف المستقبل" ذلك المبنى الأكثر انسيابية والأكثر إبداعاً والأجمل على مستوى العالم من الناحية المعمارية، بعد أن دفع بالتفكير التصميمي وعمليات بنائه حدود الهندسة المعمارية والمدنية لآفاق جديدة غير مسبوقة، عبر استخدام تقنيات هندسية جديدة تماماً جعلت منه أعجوبة في المعمار والابتكار تضاف إلى الأفق العمراني المميز لدبي ودولة الإمارات.

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ويستقبل المتحف بمبناه الأيقوني الأجمل في العالم بارتفاع 77 متراً الزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم للتعرف على اتجاهات المستقبل وأفكار الغد والمساهمة في تصور المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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