تعرف على أهم فوائد يوغا الوجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تعرف يوغا الوجه بفوائدها العديدة مثل شد الوجه ونحته دون تدخلات من قبل صالونات التجميل أو أطباء الجلد. وتعمل تمارين يوغا الوجه على إشراك عضلات الوجه لتحسين الدورة الدموية من أجل الحصول على توهج صحي للبشرة عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، وتخفيف التوتر، وإزالة الانتفاخ، وتحسين تناسق الوجه.



وفي حين أننا نحرك وجهنا كل يوم أثناء الابتسام والتحدث وتناول الطعام، فإن يوغا الوجه ليست مجرد تحريك عشوائي لعضلات الوجه، وإنما هي منهج متكامل ينطوي على العديد من التمارين لتحريك عضلات الوجه بأنماط معينة.

تساعد يوغا الوجه في كسر أنماط الحركات ترتسم على وجوهنا بسبب التوتر، مثل تجعيد الحواجب، وشد الكتفين، وشد الفك، عن طريق تحفيز الجهاز اللمفاوي والعضلات والجلد، وتخفيف شدها.

وتنطوي هذه التقنية على تمارين وتدليك تستهدف الوجه والرقبة والكتفين والتي أظهرت دراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة، أنها تؤدي إلى مظهر أفضل للوجه بسبب تقوية عضلات الوجه.

يوغا الوجه، جنبًا إلى جنب مع الحد من التوتر، والأكل الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام تَعِد بآثار طويلة المدى في جعل وجهك يبدو أصغر سنًا وأكثر إحكامًا.

يمكنك استخدام تقنيات يوغا الوجه لاستهداف مشاكل معينة مثل خطوط الجبهة، ويمكن لتقنيات العلاج بالابر المستخدمة أيضًا في يوغا الوجه أن تساعد في تقليل التوتر والوقاية من الصداع وتخفيف أعراض الجيوب الأنفية وحتى تحسين نوعية النوم.

ووجدت دراسة أخرى أجرتها المكتبة الوطنية للطب في عام 2018 أن يوغا الوجه لها فوائد على الصحة العقلية لكبار السن أيضًا.

هناك العديد من دروس اليوغا للوجه المتاحة على الإنترنت من قبل خبراء يمكنك متابعتها وممارستها كل يوم لجني الفوائد المرجوة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.