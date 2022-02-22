شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يبحث مع سفير أمريكا لدى بغداد تطورات المشهد السياسى العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولير، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة فضلا عن العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها بما يخدم البلدين ومصالح الشعبين.

أكد الحكيم على ضرورة تجاوز حالة الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق، مبينا ضرورة أن يتحلى الجميع بإرادة الحل عبر المبادرات السياسية المطروحة لمعالجة الأزمة الحالية، وقال في معرض حديثه أن الحلول ممكنة وليست مستعصية إذا غلّب الساسة المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة.

دعا الحكيم إلى اعتماد الحوار في حل النزاعات داخليا وإقليميا ودوليا، مبينا أن المواقف المتصلبة لن تنتج إلا مزيدا من التعقيدات والضرر بالمصالح العامة للدول والشعوب، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على المشتركات والانطلاق منها في إدارة الأزمات والإشكاليات.