شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة استهداف أرتال للدعم اللوجستى بعبوتين ناسفتين جنوب غرب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف أرتال للدعم اللوجستى بعبوتين ناسفتين فى محافظة المثنى جنوب غرب العراق .

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية الإخبارية" - "أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، بمحافظة المثنى، من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستى بعبوتين ناسفتين على الطريق السريع".

وأضاف البيان أنه "تم تفكيك أحدهما موقعيا وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".