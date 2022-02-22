شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى واعتقال 10 آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني واعتقل 10 آخرين، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال الاسرائيلى أصابت شاب في منطقة الوجه، عقب اندلاع مواجهات خلال اقتحامها المخيم، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأفادت المصادر الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمود وجدي الصافي (27) عاما، ومعروف باجس نخلة (32) عاما، وحذيفة جلال البياري (17) عاما، والطفل مهند فوزي العالم (15) عاما، وفايز شحادة الطيراوي (18) عاما، وإياد أنور دلايشة (24) عاما، وطلحة مصطفى سلامة (35) عاما، ومحمد مروان الكنش (34) عاما، ومحمد سامي حمدان (21) عاما، والطفل يوسف أبو شريفة (16 عاما) عقب دهم وتفتيش منازلهم.

كما قام جنود الاحتلال الاسرائيلى بتكسير صالونات حلاقة تعود للمواطنين، أحمد شراكة، وأحمد فهمي بطانجة.