شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستانى يهنئ السعودية بمناسبة "يوم التأسيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان القيادة السعودية بمناسبة "يوم تأسيس" المملكة العربية السعودية.

ونقل عمران خان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، "تحياته القلبية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشعب المملكة الشقيق".

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله في ازدهار باكستان والسعودية وشعبي البلدين، بحسب صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية، وتأتي تغريدة عمران خان بعد أن قالت مصادر رسمية باكستانية، إن باكستان والسعودية تجريان محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على مواعيد الزيارة التي طال انتظارها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد الشهر المقبل.

وأضافت المصادر أن باكستان حريصة على حضور ولي العهد السعودي احتفالات العيد الوطني لباكستان الذي يوافق 23 مارس كضيف شرف.