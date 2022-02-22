شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى واعتقال 10 آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى واعتقل 10 آخرين، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أصابت شاب في منطقة الوجه، عقب اندلاع مواجهات خلال اقتحامها المخيم، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمود وجدي الصافي (27) عاما، ومعروف باجس نخلة (32) عاما، وحذيفة جلال البياري (17) عاما، والطفل مهند فوزي العالم (15) عاما، وفايز شحادة الطيراوي (18) عاما، وإياد أنور دلايشة (24) عاما، وطلحة مصطفى سلامة (35) عاما، ومحمد مروان الكنش (34) عاما، ومحمد سامي حمدان (21) عاما، والطفل يوسف أبو شريفة (16 عاما) عقب دهم وتفتيش منازلهم.