طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة بالسعودية وغائم بالإمارات

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن الطقس سيشهد انخفاض تدريجياً في درجات الحرارة على جنوب المملكة ويستمر على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشمالية الغربية من المملكة".

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة.

الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس، مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام ويصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س. الخليج العربي: مضطرب الموج.

البحرين قالت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم، غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار في البداية، ومغبرا أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة ورتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

الكويت

قالت إداراة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة خلال الليل.

أما نهارا ، فيكون معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار , درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 14 درجة.