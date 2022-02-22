شكرا لقرائتكم خبر عن “STC” تعلن إنهاء التعاقد مع مدير سوري أساء للمملكة وإحالته للجهات المعنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت شركة الاتصالات السعودية “STC” بيانًا إلحاقيًا بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة من أحد الحسابات منذ سنوات.

وأوضحت الشركة أنه بعد التقصي تبين أن الحساب لأحد المتعاقدين على أحد مشاريع الشركة، وقد صدر قرار الشركة المتعاقدة بإنهاء التعاقد مع المذكور، وسوف يتم إحالة الموضوع للجهات المعنية.

وأكدت “STC” حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل ما مَن يسيء له بأي شكل من الأشكال.

وتداول مغردون على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال الساعات الماضية، وسمًا بعنوان مدير سوري يسيء للسعودية، حول مقيم سوري يعمل في شركة الاتصالات السعودية أساء إلى المملكة في تغريدة له عبر حسابه.

وأكدت الشركة في بيان سابق أنها تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده.