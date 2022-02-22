شكرا لقرائتكم خبر عن مذهل.. المسبار المداري يرصد أكبر ثوران شمسي في صورة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، أن المسبار المداري الشمسي التابع لها، التقط انفجارًا هائلاً من الشمس يعد أكبر ثوران تم رصده في صورة واحدة.

وأضافت أن انفجار الإشعاع انطلق من جانب الشمس المواجه، البعيد عن الأرض، ليمتد ملايين الأميال في الفضاء، ويعد هذا أكبر ثوران بركاني يُلاحظ مع قرص شمسي كامل على الإطلاق، حسب “ديلي ميل”.

وأوضحت أن الانفجارات الشمسية، هي عبارة عن هياكل كبيرة مكونة من خطوط المجال المغناطيسي المتشابكة التي تحافظ على تركيزات كثيفة من البلازما المعلقة فوق سطح الكتلة الملتهبة.

وأكدت أن الاندفاع الذي لاحظته المركبة الشمسية المدارية هو أكبر حدث من نوعه يتم التقاطه في مجال رؤية واحدة مع القرص الشمسي.

وأشار علماء الفضاء إلى أن هذا الحدث قد يفتح إمكانيات جديدة لمعرفة كيف يمكن أن ترتبط مثل هذه الأحداث بالقرص الشمسي لأول مرة.