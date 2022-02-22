شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار تعديل مؤقت لاشتراطات العزل الحراري للمباني السكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، عن إصدار مرونة مؤقتة لحدود معامل الانتقال الحراري (U-Value) للمباني السكنية المكيفة. وقالت اللجنة: إن التعديل الأخير يتعلق بالمباني السكنية المكيفة ذات 3 أدوار أو أقل لمباني فئة الأشغال (R3)، وذلك بناءً على توصيات الجهات المعنية بكود البناء السعودي. وأضحت أن معامل العزل الحراري (U-Value)، هو المعدل الزمني للتدفق الحراري لوحدة المساحة الناتجة عن وحدة الفرق في درجات الحرارة بين الشريحة الهوائية في الجانب البارد للعناصر الإنشائية داخل وخارج المبنى.

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