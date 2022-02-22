شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يهنئ خادم الحرمين بمناسبة يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.
كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في برقيتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.
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