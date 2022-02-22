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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان توضيحي من STC تعليقاً على هاشتاق “مدير سوري يسيء للسعودية” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
علقت الشركة السعودية للاتصالات “STC” على التغريدات المسيئة ضد المملكة والمنسوبة لموظف “سوري” يعمل لديها.
وقالت الشركة في بيان: “إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت استياءً تجاه مقيم سوري أساء إلى المملكة في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وتصدر هاشتاق “مدير سوري يسيء للسعودية”، الترند في المملكة، حيث شارك الآلاف في الهاشتاق معبرين عن استيائهم تجاه تغريدات المقيم.
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