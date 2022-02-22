الأسباب الرئيسية لتلف الأوعية الدموية في الدماغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة يوليا يفسيوتينا، أخصائية طب الأعصاب، أن التنمل أحادي الجانب في اليد قد يشير إلى تلف الأوعية الدموية في الدماغ.



وتشير الأخصائية الروسية، في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أنه بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19" يزداد خطر تلف الأوعية في الدماغ، وتكشف الأعراض التي تشير إلى هذا الخطر.

وتضيف، أضافت عدوى الفيروس التاجي المستجد إلى قائمة العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عوامل جديدة. فبالإضافة إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم ومرض السكري وتصلب الشرايين، يؤثر "كوفيد-19" في حالة جدران الأوعية الدموية مسببا تلفها.

وتقول، "الأسباب الرئيسية التي تسبب تلف الأوعية الدموية هي ارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين ومرض السكري. ولكن لدى المتعافين من "كوفيد-19" يزداد خطر تطور الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتضيف، يمكن أن يؤدي تلف جدران الأوعية الدموية إلى أمراض خطيرة تهدد الحياة.

وتقول، "الأمراض الرئيسية التي تتميز بتغير جدران الأوعية الدموية هي الجلطة الدماغية، أي اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية، وكذلك احتشاء عضلة القلب، أي تلف حاد في عضلة القلب".

وكشفت الأخصائية علامات الاضطراب الحاد في الدورة الدموية الدماغية، التي عند ظهورها يجب استدعاء سيارة الإسعاف فورا.

وتقول، هذه العلامات هي، "الضعف، أو تنمل في الذراع أو الساق من جانب واحد، اضطراب الذاكرة، حيث لا يتمكن الشخص من تذكر حتى كلمة واحدة واضطراب كلامه بحيث لا يستطيع نطق كلمة، أو لا يفهم الكلام الموجه إليه، وتشوه الوجه، ودوار شديد، وضعف الانسجام الحركي".

وتضيف، "هناك سمات مشتركة مع أمراض أخرى مثل الصداع والدوخة والضعف وطنين الأذن وضعف الذاكرة والتركيز وحدة البصر. لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم".