باحثون: الانتفاخ علامة على الإصابة بهذا الاضطراب المعوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقةSmall Intestinal Bacterial Overgrowth) هو اضطراب معوي يحدث بسبب هجرة البكتيريا من الأمعاء الغليظة إلى الأمعاء الدقيقة بشكل متزايد.



وأوضحت الجمعية أن العوامل، التي ترفع خطر الإصابة بهذا الاضطراب المعوي، هي الأمراض المناعية واضطرابات حركة الأمعاء بفعل أحد الأمراض مثل داء السكري وداء كرون وتصلب الجلد أو جراحات المعدة والأمعاء.

وتتمثل أعراض فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة في آلام البطن والشعور بالانتفاخ والامتلاء وغازات البطن والإسهال والغثيان والشعور بالتعب وفقدان الوزن.

وينبغي أخذ هذه الأعراض على محمل الجد واستشارة الطبيب لعلاج فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه مثل نقص الفيتامينات في الجسم وفقر الدم وهشاشة العظام.

وإلى جانب العلاج الدوائي، يمكن تخفيف المتاعب من خلال تعديل النظام الغذائي، حيث ينبغي الابتعاد عن الكربوهيدرات، لا سيما السكر والدقيق الأبيض، مع تناول الخضروات والفواكه قليلة السكر والمكسرات والأسماك الغنية بالدهون كالسلمون والماكريل.

كما يمكن أن تساعد البروبيوتيك والبريبايوتكس في إعادة بناء الميكروبيوم الصحي والحفاظ عليه، لذا ينبغي تناول الزبادي والكفير ومخيض اللبن والملفوف المخلل.