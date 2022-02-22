الكاظمى: المخابرات العراقية قامت بدور كبير فى تفكيك المنظمات الإرهابية

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن جهاز المخابرات الوطنى العراقى كان له دور جبار فى تفكيك المنظمات الإرهابية، خصوصاً عصابات داعش الإرهابية، وقتل واعتقال العشرات من قياداتها الرئيسة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء خلال حفل وضع الحجر الأساس للمبنى الادارى بمقر جهاز المخابرات العراقى، أن "جهاز المخابرات الوطنى قامت بدور كبير فى تأمين الأمن القومى العراقى، وأمن المنطقة بشكل عام".. مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات ساهم فى تأسيس علاقات دولية واسعة ومتنوّعة لصالح العراق، والاستفادة من الخبرات الدولية فى تأمين الأمن الوطنى العراقى، وقد أعطى ذلك للعراق زمام القيام بمبادرات إقليمية، وقد كان لجهاز المخابرات دور كبير فى تخفيض حدّة الصراع وإبعاد العراق عن الصراعات الدولية".



وأضاف الكاظمى أن المخابرات العراقية ساهمت فى تحقيق تقارب بين دول متصارعة، وخلق تكامل إقليمى فى مختلف الساحات الأمنية والسياسية والاقتصادية"، مضيفاً أنه "يؤمن جهاز المخابرات بالتعاون والشراكة مع مختلف الأجهزة، فإرساء الأمن محلياً وإقليمياً ودولياً هو أمرٌ تكاملى بين المعنيين، فى صناعة القرار الاستراتيجى”.



وأوضح أن "الأمن اليوم لم يعد مفهوماً ضيّقاً بمعناه التقليدى، بل أضحى رؤية استراتيجية وعملاً مكثّفاً فى مختلف المجالات والساحات، وهذا ما يدفع بجهاز المخابرات إلى التصدّى لمواجهة التحديات والأخطار، بناءً على مستوى التهديدات والفرص".. مشيرًا إلى أنه "كان لجهاز المخابرات الوطنى دور جبار فى تفكيك المنظمات الإرهابية، خصوصاً داعش، وقتل واعتقال العشرات من قياداتها الرئيسة، مما أجهض كل محاولات استعادة التنظيم قوته المهزومة، كما عمل الجهاز بفاعلية كبيرة فى مواجهة الجريمة المنظّمة بكل أشكالها، وفى تفكيك شبكات كبرى خارج العراق".