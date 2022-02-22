شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإماراتية: أمن الإمارات والسعودية لا يتجزأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة جماعة الحوثى استهداف مطار الملك عبدالله فى جازان فى المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيّرة، اعترضتها قوات التحالف.. مؤكدة أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لها.

واعتبرت دولة الإمارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى وفقا لوكالة أنباء الامارات أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عمل إرهابى جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعى من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التى يتخذها التحالف العربى، بقيادة المملكة العربية السعودية، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف فى صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.