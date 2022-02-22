شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية موريتانية إماراتية على هامش معرض يونكس وسوميكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الأركان الموريتاني الفريق المختار بله شعبان مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي الفريق أول حمد محمد الرميثي، مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين.



وأعلن الجيش الموريتاني أن اللقاء جرى على هامش مشاركة الفريق المختار بله شعبان في معرض يونكس وسوميكس لآليات الدفاع المسيرة، الذي ينظم في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري.



وأضاف الجيش الموريتاني أن زيارة قائد الأركان إلى دولة الإمارات تأتي تلبية لدعوة من نظيره الإماراتي الفريق أول حمد محمد لحضور هذا المعرض الدولي.