شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السودانى يُسلم رئيس موريتانيا رسالة من البرهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلَّم عضو مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، خلال لقائهما فى نواكشوط رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكر مجلس السيادة السودانى -فى بيان صحفى مساء اليوم- أن اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الخرطوم ونواكشوط، فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



وأوضح الفريق إبراهيم جابر -فى تصريح صحفي- أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فى مختلف المجالات، بما يحقق المنافع المشتركة لشعبيهما.



وقال الفريق إبراهيم جابر إنه قدم للرئيس الموريتانى، شرحا لمجمل الأوضاع السياسية بالسودان والجهود المبذولة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، مؤكدا تمنيات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، بأن تكلل جهود السودانيين فى إدارة الفترة الانتقالية بالنجاح، وبما يحافظ على مقدرات الشعب السودانى، ويلبى تطلعاته فى إقامة نظام الحكم الذى يرتضيه.



وأضاف أنه نقل للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، تحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو وأعضاء المجلس.



ووصف الفريق إبراهيم جابر زيارته للجمهورية الموريتانية بالناجحة من حيث التوقيت والنتائج، مضيفا أن الهدف من الجولة، إطلاع القادة الأفارقة على حقيقة ما يجرى فى السودان.



وكان الفريق إبراهيم جابر، قد وصل إلى موريتانيا اليوم ضمن جولة إفريقية زار خلالها السنغال وتضم أيضًا المغرب.