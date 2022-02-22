شكرا لقرائتكم خبر عن “الزعاق” يتوقع: أجواء باردة ورياح على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن المملكة ستعيش أجواء عقرب الـدم خلال الأيام الأربعة المقبلة، بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة.
وتوقع الزعاق أن تكون الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء معتادة وطبيعية مع برد معتاد على الدهناء والصمان والتنهاة، ونواحي سدير الوشم والقصيم وحفر الباطن والزلفي.
وأشار إلى أن يوم الخميس ونهار يوم الجمعة سيشتد فيهما عصف الريح، خاصة في الأماكن المكشوفة، فيما ستخف حدتها على المنطقة الشرقية.
وأضاف أن نهاية البرد الفعلي ستكون مع نهاية موسم العقارب، وعلامة نهاية البرد هو تساوي الليل مع النهار بعد 25 يوماً.
وأوضح أن هذا الأسبوع هو أول أسابيع عقرب الـدم، الذي يدمي بردها أنوف الإبل، مضيفاً أننا سنبدأ نشعر بالبوادر الصيفية مع دخول شهر رمضان.
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