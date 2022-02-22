شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: دمشق تؤيد روسيا فى حماية مصالحها الوطنية والتمسك بعدم تجزئة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن سوريا تؤيد موقف بلاده الرامي إلى ضمان حماية مصالحها الوطنية والتمسك بمبدأ وحدة الأمن وعدم تجزئته.



وأضاف لافروف، عقب محادثاته مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، "نحن متفقون على ضرورة احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساواة في السيادة بين الدول، وهذا ما يقتضي طبعا احترام المبدأ الأساسي الخاص بضمان المساواة في الأمن ووحدته، والذي ينص على ضرورة عدم إقدام أحد في كوكبنا وفي أي بقعة منه بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين".



وأشار لافروف إلى أنه أجرى اليوم مباحثات مع المقداد، الذي يزور موسكو في زيارة عمل، موضحًا أنهما تبادلا وجهات النظر حول الآفاق المستقبلية لعملية التسوية السلمية للأزمة القائمة في سوريا وسير العمل ضمن "صيغة أستانا"، بالإضافة إلى النشاط الذي تمارسه الدستورية السورية في جنيف.