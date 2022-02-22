شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين الاعتداءات الحوثية على الأراضى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات المستمرة لجماعة الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، اعترضتها قوات التحالف.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي أسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات بين المدنيين، مُشدداً على وقوف المملكة المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.