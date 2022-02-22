شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" المغربى يبحث تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث راشيد الطالبى العلمى رئيس مجلس النواب المغربى بمقر المجلس، مباحثات مع محمد تونيس رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)، تعزيز التعاون البرلمانى.



وأفاد بيان لمجلس النواب المغربى بأنه خلال اللقاء، أشاد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بريادة عاهل المغرب الملك محمد السادس على صعيد القارة الإفريقية، مثمنا جودة العلاقات القوية والمتعددة الأبعاد التى تربط المغرب بمختلف دول غرب إفريقيا.



وأعرب محمد تونيس عن حرص برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على إرساء علاقات متينة ومتميزة مع البرلمان المغربى بمجلسيه، قائلًا إن هناك العديد من القواسم المشتركة ستساهم فى مزيد من التقارب فى العلاقات البرلمانية بين المغرب والمجموعة.



من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المغربى أن المغرب وبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تجمعهما روابط قوية ويواجهان تحديات مشتركة مرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية، والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة، وجائحة كوفيد-19، "مما يستدعى المزيد من التقارب والتنسيق والعمل المشترك".



ودعا رئيس مجلس النواب المغربى إلى تعزيز العمل البرلمانى الإفريقى المشترك بما يخدم مصالح شعوب القارة ويرسخ القيم الديمقراطية.



وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين مجلس النواب المغربى وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وعلى التنسيق والتشاور المستمر حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار والتواصل البرلمانى.