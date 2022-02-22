شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى بالعراق: اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة العراقية بغداد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني -في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها الاستخبارية لمتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم، وبعملية استباقية نفذت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".



وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم بعد الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص نجح في هذه العملية، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".