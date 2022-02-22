شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء الكويتى": إيقاف العمل بمنصات تستخدم لتسجيل الدخول للبلاد فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء الكويتي إيقاف العمل بالمنصات والأنظمة التي تستخدم في التسجيل لدخول دوله الكويت في ظل انتشار وباء كورونا.



وتضمنت المنصات التي من المقرر إيقاف العمل بها ابتداء من الأربعاء منصة الكويت مسافر ومنصة بالسلامة للعمالة المنزلية ونظام "منى" لإعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات pcr.



تجدر الإشارة إلى اأن مجلس الوزراء الكويتي بعد ان استمع لشرح من وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، والذي يشهد تحسناً وإنخفاضاً كبيراً في نسبة الإصابات بفيروس كورونا اليومية