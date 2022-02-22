شكرا لقرائتكم خبر عن من الرابعة فجرًا وحتى الواحدة ظهرًا.. تنبيه من الأرصاد بشأن طقس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدمًا، بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله -، مشيرًا إلى توقع حدوث رياح نشطة وأتربة مثارة. وأضاف المركز في بيان له، أن الرياح تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع. وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا.

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