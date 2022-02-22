شكرا لقرائتكم خبر عن سطو وسرقة.. القبض على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة قبضت على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. وأشار إلى أنهم سطوا على سكن عمالة وسرقوا مبالغ مالية وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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