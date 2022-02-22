شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدوان الحوثي.. عودة الحركة لطبيعتها في مطار الملك عبدالله بجازان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، عودة الحركة لطبيعتها لمطار الملك عبدالله في جازان، بعد العملية العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، عن إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفه جراء العملية العدائية على مطار جازان.
وأضاف التحالف، أن الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، كما شدد التحالف أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني.
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