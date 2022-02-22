شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث غضبًا عارمًا.. «مدير سوري يسيء للسعودية» يتصدر ترند المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بحالة من الغضب تجاه مقيم سوري أساء إلى المملكة في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاق “مدير سوري يسيء للسعودية”،، يدعى معاذ خلبوص ويعمل في إحدى الشركات، الترند في المملكة ، حيث شارك الآلاف في الهاشتاق معبرين عن غضبهم تجاه وصول مثل هؤلاء الذين وصفوه بـ”الحاقدين الكارهين” للملكة إلى هذه المناصب.

وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم السوري من الشركة وكذلك من أراضي المملكة بعد أن أساء لها ولأهلها.

وقال المقيم السوري في التغريدة التي أثارت الغضب :”نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب ، الحقيقة انه احتقان في جميع الأصعدة”.

ونعرض لكم في هذه التغريدات بعض ردود الفعل تجاه إساءة المقيم السوري: