شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث غضبًا عارمًا.. «مدير سوري يسيء للسعودية» يتصدر ترند المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بحالة من الغضب تجاه مقيم سوري أساء إلى المملكة في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وتصدر هاشتاق “مدير سوري يسيء للسعودية”،، يدعى معاذ خلبوص ويعمل في إحدى الشركات، الترند في المملكة ، حيث شارك الآلاف في الهاشتاق معبرين عن غضبهم تجاه وصول مثل هؤلاء الذين وصفوه بـ”الحاقدين الكارهين” للملكة إلى هذه المناصب.
وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم السوري من الشركة وكذلك من أراضي المملكة بعد أن أساء لها ولأهلها.
وقال المقيم السوري في التغريدة التي أثارت الغضب :”نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب ، الحقيقة انه احتقان في جميع الأصعدة”.
ونعرض لكم في هذه التغريدات بعض ردود الفعل تجاه إساءة المقيم السوري:
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث غضبًا عارمًا.. «مدير سوري يسيء للسعودية» يتصدر ترند المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.