شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال مركبة على طريق الملك فهد بالرياض.. و«المدني» يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء أمس الإثنين، إخماد حريق في مركبة على طريق الملك فهد.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني الرياض تمكن من إخماد حريق في مركبة على طريق الملك فهد، ولا إصابات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.