- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكين: لا علاقة لنا بالجسم المتوقع اصطدامه بالقمر قريبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022
الخليج 365- متابعات
نفت الصين، الإثنين، أن تكون قطعة من صاروخ من المقرر أن تتحطم على سطح القمر في آذار/ مارس المقبل، من بقايا أحد صواريخها، بخلاف ما يقول خبراء.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن عالم الفلك بيل غراي، مبتكر برنامج يسمح بحساب مسارات الكويكبات وأجسام أخرى، أن الحطام الفضائي المتوقع تحطمه في 4 آذار/ مارس، كان جزءا من صاروخ تابع لشركة ”سبايس إكس“ الأمريكية.