بكين: لا علاقة لنا بالجسم المتوقع اصطدامه بالقمر قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

نفت الصين، الإثنين، أن تكون قطعة من صاروخ من المقرر أن تتحطم على سطح القمر في آذار/ مارس المقبل، من بقايا أحد صواريخها، بخلاف ما يقول خبراء.



وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن عالم الفلك بيل غراي، مبتكر برنامج يسمح بحساب مسارات الكويكبات وأجسام أخرى، أن الحطام الفضائي المتوقع تحطمه في 4 آذار/ مارس، كان جزءا من صاروخ تابع لشركة ”سبايس إكس“ الأمريكية.