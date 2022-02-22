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بكين: لا علاقة لنا بالجسم المتوقع اصطدامه بالقمر قريبا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكين: لا علاقة لنا بالجسم المتوقع اصطدامه بالقمر قريبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

نفت الصين، الإثنين، أن تكون قطعة من صاروخ من المقرر أن تتحطم على سطح القمر في آذار/ مارس المقبل، من بقايا أحد صواريخها، بخلاف ما يقول خبراء.

 

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن عالم الفلك بيل غراي، مبتكر برنامج يسمح بحساب مسارات الكويكبات وأجسام أخرى، أن الحطام الفضائي المتوقع تحطمه في 4 آذار/ مارس، كان جزءا من صاروخ تابع لشركة ”سبايس إكس“ الأمريكية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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