شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من سفارة المملكة في كازاختسان لـ «المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت سفارة المملكة في كازاخستان إلى أنه سيتم إغلاق أبواب السفارة يوم غد الثلاثاء بمناسبة يوم التأسيس.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نود التنويه إلى أن السفارة ستكون في إجازة رسمية يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٢م بمناسبة يوم التأسيس ويستأنف العمل يوم الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢م.

وأضافت السفارة لدى كازاخستان أنه يمكن التواصل في الحالات الطارئة على الرقم:

+77761321119