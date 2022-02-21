وفرت 7 ملايين ريال.. الاستغناء عن 64 مبنى مدرسيا مستأجرا في 9 محافظات

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت إدارة تعليم صبيا استكمال إعادتها وتسليمها 64 مبنى مدرسيا مستأجرا لملاكها منذ بداية العام الدراسي 1443هـ من خلال استيعاب المدارس المستأجرة ضمن المجمعات المدرسية الجديدة والاستثمار الأمثل للمباني التعليمية القائمة.

وبيَّنت الإدارة أنها وفَّرت قيما إيجارية سنوية تخطت 7 ملايين ريال ، وأكثر من 3 ملايين ريال إضافية تم توفيرها من خلال تخفيض قيم العقود القائمة بما نسبته 20% بهدف رفع كفاءة الإنفاق ، فيما ارتفعت نسبة المباني الحكومية المستهدفة بنهاية هذا العام للبنين والبنات عن 74% وانخفضت نسبة المباني المستأجرة إلى أقل من 36% ، فيما تسعى الإدارة إلى تقليص نسبة المباني المستأجرة في إطار توجه وزارة التعليم ودعم الدولة الإدارات التعليمية بالمشاريع المدرسية الجديدة والاستثمار الأمثل للمباني الحكومية القائمة بعد إعادة توزيع الطلبة والمراحل الدراسية.

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن إدارة تعليم صبيا جعلت من رفع كفاءة المباني والإنفاق في المشاريع أحد أهم أولوياتها عبر التخطيط والعمل المستمر على التخلص من المباني الإدارية والمدارس المستأجرة، والتوظيف الجيد للمباني الحكومية واستثمار طاقتها الاستيعابية الاستثمار الأمثل؛ بهدف تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، واستيعاب جميع الفئات العمرية في سن التعلم والتوسع في الطفولة المبكرة وتحويل بعض مباني ومدارس البنين للبنات لرفع نسبة الاستفادة منها، بما يتماشى مع مستهدفات وزارة التعليم المتوافقة مع البرامج ذات العلاقة برؤية المملكة 2030 .

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