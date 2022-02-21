شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الكويتية" : حالة وفاة واحدة وتسجيل 1329 إصابة كورونا خلال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم / الاثنين / تسجيل 1329إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاه واحدة خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 614 ألف و 344 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 3 الاف و 492 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 595 ألف و 156 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 9ر96 % .



وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 80 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 16 ألف و 658 حالة .