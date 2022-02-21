شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الوزراء الإصلاحات الاقتصادية والتصدى لإهدار المال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.