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الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الوزراء الإصلاحات الاقتصادية والتصدى لإهدار المال العام

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم/الاثنين/ - أن اللقاء، بقصر قرطاج، ركز على التوازنات المالية بشكل عام، وضرورة إدخال إصلاحات جذرية والتصدي لسوء التصرف وإهدار المال العام في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الشعب التونسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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