شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة الرياض.. موجة غبار تكثيف تحجب الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار العوالق الترابية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من “البجادية، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضرما”.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله.