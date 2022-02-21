شكرا لقرائتكم خبر عن يشمل لوحة «وطن 1727».. غدا مزاد استثنائي للوحات المركبات عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الثلاثاء، وذلك عبر منصة أبشر.

كما أكدت الإدارة أن البدء بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز من خلال 5 شعارات تتضمن “رؤية المملكة، والسيفين والنخلة، ملون وأسود، ومدائن صالح، والدرعية”.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية، نشرت الإدارة العامة للمرور فيديو تعريفي يوضح خطوات خدمة طلب لوحات بشعار مميز على لوحات المركبات، والتي يمكن إنهاء إجراءاتها إلكترونياً عبر منصة أبشر.

ونوهت الإدارة إلى أنه يجب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة أبشر باختيار المرفقات.