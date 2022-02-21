شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تستعد لـ«الغضب العارم 22» مع نظيرتها الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: عقدت القوات المسلحة، ممثلة فـي مركز عمليات الدرعية المشترك المؤتمر التخطيطي الثنائي بين القوات السعودية والقوات الأمريكية لتمرين (الغضب العارم 22) وذلك بحضور مندوبي الجهات الحكومية التي لها علاقة بتنفيذ هذا التمرين. كما جرى مناقشة جميع مراحل تنفيذ التمرين والأهداف التكتيكية والعملياتية وتحديد المتطلبات اللازمة. ويأتي التمرين تعزيزاً للشراكة بين القوات السعودية والقوات الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية بين القوات.

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