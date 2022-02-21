شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: 3 حالات حرجة لمدنيين بمطار الملك عبدالله .. والتحضير لعملية عسكرية واسعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلن التحالف عن 3 حالات حرجة لمدنيين من المسافرين بمطار الملك عبدالله بجازان، إثر استهدافه من قبل مليشيا الحوثي.
وأضاف التحالف أننا نحضر لعملية عسكرية واسعة تتوافق مع القانون الدولي وعلى الحوثيين تحمل نتائج سلوك استهدافهم للمدنيين والحوثيون لا يفهمون سوى لغة القوة.
وكان التحالف أعلن عن ١٦ إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفه جراء العملية العدائية على مطار جازان.
وأضاف أن الحوثيين يعاودون اطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.
وشدد التحالف أننا سنتخذ اجراءات حازمة لحمايه المدنيين في اطار القانون الدولي الانساني.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. التحالف: 3 حالات حرجة لمدنيين بمطار الملك عبدالله .. والتحضير لعملية عسكرية واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.