شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة الإرهاب وإزالة محتواه.. اتفاقية بين «اعتدال» و«تليغرام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أبرم المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وبرنامج (تليغرام) اليوم، اتفاقية تتضمن تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف .

وكان فريق من الباحثين المتخصصين في «اعتدال»، قد أجرى خلال الأسابيع الأربعة الماضية، تقييمًا لآلاف من القنوات التي يُشتبه باحتوائها على مواد دعائية للإرهاب للكشف عن أنماط إساءة الاستخدام لخدمات المنصة.

وتمت مشاركة النتائج مع «تليغرام» من أجل مراجعة ما تم رصده مما تنشره الجماعات الإرهابية على المنصة.

وكانت الإزالة النهائية للمواد المشار إليها تأتي بشكل تطوعي من قبل المنصات المعنية، مع الأخذ بالاعتبار مراعاة الشروط والأحكام الخاصة بها.

كما ركزت الإجراءات المنسقة ضد المحتويات الدعائية للإرهاب بشكل أساسي على أساليب نشر وإنتاج المواد الإرهابية، التي تضمنت ملفات وسائط بأشكال مختلفة على صيغ (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، لكل من: (داعش، هيئة تحرير الشام، والأذرع الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة، التي رفعتها تلك الجماعات على «تليغرام» وفي قنوات عامة تستضيف تلك المواد في «تليغرام».

يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعاون مع (تليغرام) من خلال مراجعة المحتوى الإرهابي المنشور باللغة العربية عبر الإنترنت.

واتفق الجانبان على توسيع نطاق التنسيق في ما بينهما من خلال رصد وإزالة المحتويات العربية الممنهجة التي تمجد الإرهاب.